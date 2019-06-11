宜蘭壯圍哈密瓜產量減半 有錢難買到

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣壯圍鄉盛產「新世紀哈密瓜」，今年受天候時晴時雨影響，產量減半，出貨量只剩8萬顆。壯圍鄉農會今天表示，果農一出貨後，幾乎馬上被消費者搶購完畢，有錢難買到。

壯圍鄉因位於蘭陽溪出海口附近，日夜溫差大、土壤適合瓜果類生產，有「哈密瓜故鄉」美名，當地主要栽種品種為橢圓形的「新世紀哈密瓜」，甜脆爽口，被譽稱「瓜中之王」，種植面積約11公頃，產期在每年6月。

壯圍鄉農會表示，因「新世紀哈密瓜」每株僅留一果，所有養分集中於單顆果實，因此每顆甜度維持在14度以上，過去每年產量不過約16萬顆，相當珍貴。

壯圍鄉農會總幹事陳玉華受訪時說，今年瓜果成長期間天候不佳，時晴時雨，瓜果快要成熟時更是幾乎天天下雨，產量銳減至一半，全鄉僅剩近8萬顆可出貨，但品質與甜度還是維持在一定程度內，甚至還有瓜農種出甜度17度的哈密瓜。

「新世紀哈密瓜一出貨時，就立即被訂光，真是供不應求」。陳玉華說，新世紀哈密瓜平均1顆重約3.5到4台斤，每台斤售價約新台幣90元，不少消費者訂不到貨，農會受理詢問與訂購的電話接不完，只能逐一說抱歉。

她表示，農會將與瓜農研議，希望明年的哈密瓜產期往前調整，提早種植，延長產期，進一步增加產能，盼提供更多瓜果供消費者選購。（編輯：方沛清）1080611