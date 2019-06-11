張正傑用鼻子按琴弦 鼓勵受刑人不要喪志

大提琴家張正傑（右）的「監獄公益音樂會」11日在屏東監獄表演，除了獨奏外，並邀請鋼琴家王乃加（左）合體表演，張正傑還特地表演在摔車手骨折期間練出來的單手和鼻子按琴弦，鼓勵受刑人不要喪志。（屏東監獄提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）大提琴家張正傑的「監獄公益音樂會」今天在屏東監獄表演，他特地表演在摔車手骨折期間練出來的單手和鼻子按琴弦，鼓勵受刑人不要喪志。

張正傑今天下午在屏監的音樂會分2場各1小時演出，每一場各有百名受刑人聆賞，張正傑除了獨奏外，也邀請美猴王朱陸豪、鋼琴家王乃加合體表演，京劇與崑曲和大提琴及鋼琴對話。

受刑人台下聽得專注，張正傑大提琴演奏時，刻意在「我的小寶貝」這首曲子結束時，拉長尾音到無聲，台下受刑人屏氣凝神專注聆聽，整場靜止無聲幾秒鐘，直到張正傑放下大提琴，才響起如雷叫好掌聲。

張正傑去年騎單車摔斷左手，一度無法演奏他最拿手的大提琴，但是他並未喪志，持續創作並以單手演奏，甚至用鼻子按琴弦，今天他特別表演受傷期間的創作，希望能鼓勵收容人，不要失志，跌倒了還可以再爬起來，他並邀請受刑人未來出獄後，去聽他的演奏會。

朱陸豪表演時，由張正傑與王乃加伴奏，朱陸豪並教受刑人「開關門」及「哈哈大笑」的身段，台上台下融成一片。

1名受刑人受訪時表示，他很榮幸能看到世界級大師的表演，張正傑摔車骨折後還能重回舞台，毅力很堅強；另名受刑人說，電視上常聽到的廣告名曲「巴赫第一號無伴奏組曲」，現場聽張正傑演奏，感覺特別好聽；另有受刑人說，朱陸豪的身段很不錯，他在獄中也有學變臉，他要以朱陸豪為基準盡量練習。

張正傑表示，與監獄的緣分，起於1996年，當時他看了電影「刺激1995」，發現古典音樂也能影響受刑人，引發一股熱血想到監獄去為收容人演奏，在當時的法務部長馬英九、行政院文化建設委員會主任委員鄭淑敏支持下，到綠島、澎湖、高雄和桃園等監獄完成了5場音樂會巡迴演出。

張正傑說，4年前的高雄監獄挾持事件，讓他有感而發，在中鋼集團教育基金會的大力支持下，前年再度到高雄監獄演出，去年到高雄女子監獄演出，屏監是第12場監獄的演出。（編輯：吳佳穎）1080611