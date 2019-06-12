台中神岡林宅右護龍遭拆 文化部列暫定古蹟

（中央社記者趙麗妍台中12日電）90年歷史的台中神岡林淑景宅為日治時期仿西洋樣式建築，昨天林宅的右護龍遭拆除，文化部緊急列為暫定古蹟，市府文化局表示，請文化部長官親自下鄉勘察了解。

台中市文資處表示，台中神岡林淑景宅建於1930年，為日治時期仿西洋樣式建築物，建築柱頭、拱圈等呈現日治時期藝術工藝。1947年林淑景將房宅贈與3個兒子，1965年由女婿陳清松買下，現在產權歸陳清松後代所有，陳家不同意此宅列古蹟。

台中神岡林淑景宅的左護龍在去年已被拆除，屋主昨日自行拆除右護龍，文資團體通報文化部文化資產局，文化部文化資產局通知台中市政府先請警察趕赴現場，避免施工單位繼續拆除，並依「文化資產保存法」列為暫定古蹟。

文化部臉書發文指出，將全盤檢視台中市政府文資審議是否符合程序，暫定古蹟於6個月內應進行文資審議，因此台中市政府必須於6個月內再審議此案。

民進黨籍台中市議員黃守達臉書發文說，台中市文資審議委員會沒有指定神岡林宅為文化資產，這不代表沒有責任。台中市政府應該積極協調產權人，探詢歷史記憶與財產自由的平衡，而不是放任歷史記憶被踐踏。

台中市文資處指出，經文資審議委員會審議，肯定台中神岡林淑景宅的建築特色，但因林宅所有權人不願將房宅列為古蹟，甚至誓死相逼，林宅周邊環境交通沒有再利用的價值，台中已有多棟和台中神岡林淑景宅同時期同類型的建築列為古蹟，決議未達指定門檻，因此不列古蹟。

台中市文化局長張大春表示，市府已經依法並經充分討論做出決議，希望文化部長官親自下鄉現場會勘，了解現狀也和文資委員討論，並了解林宅所有權人的心聲。

台中市文資處指出，台中市已保存和神岡林宅樣式相近的建物古蹟，有烏日聚奎居、清水黃家瀞園、后里張天機宅與歷史建築北屯林懋陽故居（一德洋樓）。（編輯：翁翠萍）1080612