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延續花火熱潮 澎湖海洋派對嘉年華接續登場

最新更新：2019/06/12 13:56

（中央社澎湖縣12日電）澎湖精彩花火節之後，澎湖縣政府延續觀光熱潮，7月由海洋派對嘉年華接手，推出以海洋文化自然資源結合愛情的6大主題活動，吸引遊客，暢遊得天獨厚的自然美景與海島風情。

縣府旅遊處長陳美齡表示，首屆澎湖海洋派對嘉年華運用澎湖海洋優勢，規畫有「菊島水樂園水上派對」、「海島愛之旅愛侶派對」、「野餐音樂派對」、「比基尼派對」、「遊艇單身派對」及「情定澎湖灣婚禮派對」等6大主題，自7月3日起至9月8日止，分別在馬公觀音亭、山水和嵵裡等海灘舉行，讓親子、情侶、夫妻、老伴、單身等遊客，享受海島休閒浪漫的旅遊。

縣府指出，澎湖今年國際海上花火節，自4月18日迄今，已近倒數階段，至6月27日止將告一段落，截至目前止，吸引國內外遊客，初估超過20萬名以上前來欣賞璀璨絢麗的花火，縣府為延續海上花火節觀光熱潮，接續推出海洋派對嘉年華系列活動。

2019澎湖海洋派對嘉年華活動，今晚將由澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林等人共同按鈕宣告，澎湖海洋派對嘉年華活動暑假正式登場。（編輯：黃世雅）1080612

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