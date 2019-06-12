馬祖深海威而鋼開賣了 淡菜進入肥美季

淡菜是馬祖地區最重要的養殖產業，近年來地方政府列為重點輔導推廣項目，4鄉5島都有漁民在養殖，每年6到9月是淡菜肥美季，最近養殖戶陸續採收上市。（連江縣政府提供）中央社 108年6月12日

（中央社馬祖12日電）馬祖淡菜開賣！隨著氣溫節節上升，馬祖海域養殖淡菜進入肥美季，最近養殖戶陸續採收上市，一斤零售價80元左右，接下來一直到9月下旬是淡菜季，都能吃到鮮甜的馬祖淡菜。

淡菜是馬祖地區最重要的養殖產業，近年來地方政府列為重點輔導推廣項目，4鄉5島都有漁民在養殖，主要銷售點是台灣，業者透過宅配將新鮮淡菜送到消費者手中，來馬祖的觀光客也能在當地餐廳品嚐到馬祖季節限定的美味。

每年6到9月是淡菜肥美季，今年上市時間比往年慢了半個月，業者強調不肥不賣，至少肥度7到8成才能上市，首批採收的淡菜在端午節過後正式出貨，零售價一斤約新台幣80元左右。

馬祖淡菜有深海威而鋼之稱，海洋大學食品科學系研究團隊證實生長在馬祖海域淡菜不但營養價值高，而且還有生殖助孕的效果，吃了淡菜後，精子數量不僅變多，精子的活躍度也增加，這項相關研究成果已發表在國際知名期刊Biomedicine & Pharmacother-apy，引起注目焦點。（編輯：李錫璋）1080612