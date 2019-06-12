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英國皇家學院巧克力大賽 屏東業者共奪6銀6銅

最新更新：2019/06/12 15:57

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東縣政府今天表示，屏東巧克力品牌福灣巧克力及TC巧鋪日前在英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate（AOC）中，共奪6銀6銅。

縣府表示，英國皇家學院巧克力大賽與世界巧克力大賽International Chocolate Awards（ICA），是巧克力界規模最大兩項巧克力賽事，也是所有巧克力工藝師與愛好者的最高夢幻雙殿堂，今年英國皇家學院巧克力大賽吸引了來自超過46個國家、約1500個產品參賽，比去年增加將近1/3參賽者。

縣府表示，屏東縣可可品牌福灣巧克力今年第2度參賽，在Tree to Bar當中脫穎而出，以「福灣巧克力台灣九號 雙重發酵粗磨70%」與「福灣巧克力台灣八號極致烘培巧克力62%」分別獲得巧克力大賽的銀獎與銅獎佳績，並獲得其他類別4銀5銅的好成績。

另一家可可品牌TC巧鋪則在首度參賽Tree to Bar Flavoured類別裡以「台灣花生巧克力60%」獲得銀獎。

福灣巧克力前年及去年曾在「世界巧克力大賽」中奪金，TC巧鋪則在去年的「世界巧克力大賽」亞太區賽可可豆賽中奪銀。

縣府表示，屏東可可產業鏈在縣府長期的推行下，已發展為成熟的觀光莊園，而且是世界可可產區及巧克力製造大國中，唯一可以在短距離且交通便利下，做到Form tree to bar、from been to bar的國家，近年常有農民或巧克力業者使用屏東種植的可可豆，加工製作成巧克力參加國際巧克力賽事。

縣府表示，繼去年後，今年也已向ICA世界巧克力大賽組織爭取世界巧克力大賽亞太區競賽，第2次移地來台灣舉辦，自6月起開始收件，將於8月底9月初進行決賽，比賽由屏東縣政府、農委會水土保持局和世界巧克力大賽組織共同辦理，ICA主席克里斯提（Martin Christy）也期待台灣本次又有更優秀的巧克力作品誕生。（編輯：陳俊碩）1080612

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