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懷孕母山羌受困獸鋏 難逃截肢命運

最新更新：2019/06/12 17:36
基隆市東勢街附近12日有民眾發現一隻遭獸鋏夾傷的懷孕母山羌，基隆市動物保護防疫所獲報後，緊急將牠送回動保所急救，雖順利取下獸鋏，但山羌仍因傷重被迫截肢。（基隆市動保所提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年6月12日
基隆市東勢街附近12日有民眾發現一隻遭獸鋏夾傷的懷孕母山羌，基隆市動物保護防疫所獲報後，緊急將牠送回動保所急救，雖順利取下獸鋏，但山羌仍因傷重被迫截肢。（基隆市動保所提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年6月12日

（中央社記者沈如峰基隆12日電）基隆市東勢街附近今天有民眾發現1隻遭獸鋏夾傷的懷孕母山羌。基隆市動物保護防疫所獲報後，緊急送回動保所急救，但因牠左前肢已壞死，被迫截肢。動保所將追查嚴處行為人。

基隆市動物保護防疫所今天表示，這隻已懷孕母山羌在上午約8時被民眾發現時，發出悲慘叫聲，看似快死亡，動保所人員到達現場後，發現牠左前肢遭獸鋏緊緊夾住。

動保員將牠緊急送回動保所急救後，雖順利取下獸鋏，但山羌仍因傷重被迫截肢，目前已送到寵物銀行動物醫院接受後續醫療照顧，待傷口恢復後再野放。

動保所長陳瑞濱表示，動物保護法及野生動物保育法都明文規定禁止使用獸鋏，違者最重將面臨5年以下有期徒刑，動保所將追查行為人，依法嚴處。

他強調，山羌今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現山羌仍應採不騷擾、不接觸、不捕抓的原則，未經申請許可非法捕抓一般類野生動物者，將面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1080612

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