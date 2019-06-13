桃園挾持人質案 侯友宜盛讚陳家欽
最新更新：2019/06/13 11:51
新北市長侯友宜（圖）13日參加警察節慶祝大會，稱讚警政署長陳家欽在桃園市歹徒持槍挾持人質案件身先士卒與辦案員警並肩作戰，勉勵新北市警察幹部以此為模範。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月13日
（中央社記者黃旭昇新北13日電）桃園市昨天發生歹徒持槍挾持人質案件，平安落幕。新北市長侯友宜今天稱讚警政署長陳家欽身先士卒與員警並肩作戰，他勉勵新北市警察幹部以此為模範，團結一心共同捍衛治安。
侯友宜今天上午參加新北市政府警察局暨新北市警察之友會108年第41屆警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌、資深績優人員警察獎章及證書、刑事鑑識楷模獎座，感謝警眷支持讓警察無後顧之憂一起拚治安。
桃園市市議會旁一家中古車行12日晚間發生2名嫌疑人持槍挾持人質案件，歷經近5小時對峙談判，不但9名人質平安獲釋，2名嫌疑人也交出槍械投案。
侯友宜在長達16分鐘的致詞時，針對日前他撤換淡水警分局長陳良德一事，對照警政署長陳家欽親自到場，桃園市警察局長陳國進在現場部署嚴密。他不斷強調遇到治安事件，首長應該衝鋒陷陣，站到第一線鼓舞士氣，喚起大家的戰鬥意志。
侯友宜說，昨天深夜的挾持事件平安落幕，要鼓勵辦案基層警察及圍捕攻堅的維安特勤，給予肯定。陳家欽願意親自站在第一線，不是坐鎮在警政署，這就是值得肯定的態度問題。
他說，重大治安事件當然是由署長負責，雖然最後案件圓滿解決，但也有不成功的機率。成功要獎勵第一線員警，即使不成功，長官就必須扛起所有的責任。
侯友宜表示，新北市沒有軟弱的警察，希望事先預防犯罪，但不保證不發生治安事件，執法過程每一人的負責階層不同，守護人民的決心是警察的職責。他感動桃園警方與警政署在挾持人質案的辦案態度，陳家欽親上火線是其他幹部學習的典範，新北警察的學習案例。
侯友宜說，新北市沒有軟弱的警察，唯有屹立不搖的執法線，歹徒才不會蠢蠢欲動。新北也將在中央與地方警政一條鞭的立場下，團結捍衛治安與守護家園。他會與警察並肩作戰，讓治安成為新北的驕傲。（編輯：張銘坤）1080613
新北市長侯友宜（中）13日參加新北市政府警察局警察節慶祝大會，頒發市警局資深績優人員警察獎章，並感謝警眷支持，讓警察無後顧之憂一起拚治安。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日
新北市長侯友宜（左）13日在警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌，感謝他們為社會安定的貢獻。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日