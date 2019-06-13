更多編輯台推薦新聞：
中華反曲弓男女雙進8強 取得滿額東奧參賽門票
運動

中華反曲弓男女雙進8強 取得滿額東奧參賽門票

蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元
生活

蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散
兩岸

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色
運動

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
逃犯條例今天不會二讀 香港立法會停會一天
訊息平台
首頁 / 地方

桃園挾持人質案 侯友宜盛讚陳家欽

最新更新：2019/06/13 11:51
新北市長侯友宜（圖）13日參加警察節慶祝大會，稱讚警政署長陳家欽在桃園市歹徒持槍挾持人質案件身先士卒與辦案員警並肩作戰，勉勵新北市警察幹部以此為模範。中央社記者黃旭昇新北攝　108年6月13日
新北市長侯友宜（圖）13日參加警察節慶祝大會，稱讚警政署長陳家欽在桃園市歹徒持槍挾持人質案件身先士卒與辦案員警並肩作戰，勉勵新北市警察幹部以此為模範。中央社記者黃旭昇新北攝　108年6月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）桃園市昨天發生歹徒持槍挾持人質案件，平安落幕。新北市長侯友宜今天稱讚警政署長陳家欽身先士卒與員警並肩作戰，他勉勵新北市警察幹部以此為模範，團結一心共同捍衛治安。

侯友宜今天上午參加新北市政府警察局暨新北市警察之友會108年第41屆警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌、資深績優人員警察獎章及證書、刑事鑑識楷模獎座，感謝警眷支持讓警察無後顧之憂一起拚治安。

桃園市市議會旁一家中古車行12日晚間發生2名嫌疑人持槍挾持人質案件，歷經近5小時對峙談判，不但9名人質平安獲釋，2名嫌疑人也交出槍械投案。

侯友宜在長達16分鐘的致詞時，針對日前他撤換淡水警分局長陳良德一事，對照警政署長陳家欽親自到場，桃園市警察局長陳國進在現場部署嚴密。他不斷強調遇到治安事件，首長應該衝鋒陷陣，站到第一線鼓舞士氣，喚起大家的戰鬥意志。

侯友宜說，昨天深夜的挾持事件平安落幕，要鼓勵辦案基層警察及圍捕攻堅的維安特勤，給予肯定。陳家欽願意親自站在第一線，不是坐鎮在警政署，這就是值得肯定的態度問題。

他說，重大治安事件當然是由署長負責，雖然最後案件圓滿解決，但也有不成功的機率。成功要獎勵第一線員警，即使不成功，長官就必須扛起所有的責任。

侯友宜表示，新北市沒有軟弱的警察，希望事先預防犯罪，但不保證不發生治安事件，執法過程每一人的負責階層不同，守護人民的決心是警察的職責。他感動桃園警方與警政署在挾持人質案的辦案態度，陳家欽親上火線是其他幹部學習的典範，新北警察的學習案例。

侯友宜說，新北市沒有軟弱的警察，唯有屹立不搖的執法線，歹徒才不會蠢蠢欲動。新北也將在中央與地方警政一條鞭的立場下，團結捍衛治安與守護家園。他會與警察並肩作戰，讓治安成為新北的驕傲。（編輯：張銘坤）1080613

新北市長侯友宜（中）13日參加新北市政府警察局警察節慶祝大會，頒發市警局資深績優人員警察獎章，並感謝警眷支持，讓警察無後顧之憂一起拚治安。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日
新北市長侯友宜（中）13日參加新北市政府警察局警察節慶祝大會，頒發市警局資深績優人員警察獎章，並感謝警眷支持，讓警察無後顧之憂一起拚治安。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日
新北市長侯友宜（左）13日在警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌，感謝他們為社會安定的貢獻。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日
新北市長侯友宜（左）13日在警察節慶祝大會，頒發市警局模範警察人員獎牌，感謝他們為社會安定的貢獻。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年6月13日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報