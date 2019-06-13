聯結車超載36餘公噸 開罰近20萬元

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市政府交通事件裁決處今天表示，有聯結車因超載36.8公噸，被依道路交通管理處罰條例規定，開罰新台幣19萬5000元。裁決處呼籲，切勿心存僥倖超載，以免釀成重大交通事故。

新北市府交通事件裁決處今天發新聞，提醒駕駛人裝載貨物時，千萬不要能塞就塞，無視超載的危險，造成悲劇發生。

裁決處說，今年2月在國道六號發生砂石車因超載，下匝道時轉彎失控翻車自撞護欄，砂石車司機傷重不治。去年9月，南投發生聯結車超載磚塊，導致下坡時急衝，撞壞27輛汽機車，釀成7人輕重傷。

裁決處指出，內政部警政署統計，去年全國超載舉發件數有2萬餘件，可見駕駛人常忽略超載的危機，不僅影響車輛的操控性，也威脅用路人的安全，害人又害己。

依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定總重量或總聯結重量者，除處基本罰鍰新台幣1萬元，還須視總重量超載噸數部分加罰。裁決處說，去年10月有聯結車因超載達36.8公噸，被開罰19萬5000元。

裁決處表示，若因超載不幸釀成重大交通事故，除交通違規處分，更可能必須負起相關刑事責任及鉅額賠償金，得不償失。（編輯：張銘坤）1080613