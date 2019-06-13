認養天母棒球場 北市已與味全龍接觸

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北13日電）天母商圈沒落，無黨籍市議員陳建銘要求將天母棒球場以OT模式給球團經營，帶動地方經濟，台北市體育局長李再立今天說，10日已與味全龍隊接觸，對方有意願認養。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，台北市長柯文哲率局處首長列席備詢。

無黨籍市議員陳建銘指出，柯文哲聲稱要爭取舉辦2030亞運，卻看不到任何相關體育政策，如桃園球場相當熱鬧，因為採用OT模式委外經營，球場就可自由發揮，用運動主題發展產業帶動周邊繁榮。

陳建銘說，天母棒球場花費將近新台幣3億元興建，近幾年收益不佳，柯文哲前往開球時則承諾要再支出8000萬元修繕，「錢坑永遠填不滿」，認為天母商圈沒落，棒球運動也一直無法興起。

他認為，味全龍有意與台北市合作，市府應將天母棒球場以OT模式給球團經營，平日做社區棒球發展，假日為職棒發展區域，也可帶動地區經濟繁榮。

柯文哲說，天母棒球場發展不好，是因為週一至週四不能打球，也有時間限制，會再請體育局與有意願的廠商談。

李再立說，10日已與味全龍接觸，對方有意願認養，而天母棒球場現階段是五、六、日可在夜間比賽至10時，近期也與當地里長碰面，目前初步獲共識，連假前一天可進行夜間賽事。（編輯：方沛清）1080613