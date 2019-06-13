學生不服校內闖紅燈收罰單 屏科大：依法開罰

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東科技大學學生網路投訴，指日前在校內騎機車闖紅燈，收到校方開的新台幣200元罰單，質疑學校是否有權開罰單。校方表示，是依車輛管理辦法開罰，以提升學生用路安全。

屏東科技大學是全國校園面積最大的大學，佔地297公頃，師生登記汽機車數量達9000多輛，學生在校內飆速騎機車，經常發生車禍，校方除了引進公車外，2年前也在校內設置紅綠燈，成為全台最先設置紅綠燈的大學。

有學生日前在臉書社團投訴，日前闖紅燈被學校開了200元罰單，雖然知道自己違規，但質疑校方是否有權開闖紅燈罰單。

屏東科技大學主秘葉桂君表示，每所大學都訂有車輛管理辦法，針對違規停車、沒有戴安全帽或飆速等進行開罰。屏科大民國92年通過「車輛管理辦法」，明定違規車輛處理費標準，汽車300元，機車200元，今年3月起執行闖紅燈取締，目前共開罰174件，有32件已繳納罰款。

葉桂君表示，學校裝設紅綠燈後，有效降低交通事故。學校是社會的縮影，紅燈違規開罰單，主要是提升學生用路安全意識。

屏東縣府交通隊表示，學校的車輛管理辦法是屬於大學自治，校園道路不在一般的交通法規道路內，對於屏科大的紅綠燈開罰單，交通隊不能置喙。（編輯：吳佳穎）1080613