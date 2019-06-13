走路4分鐘官員多搭車 議員盼共乘為節能減碳

台中市空污問題受關注，民進黨籍市議員陳世凱（左2）13日指出，中市府到市議會走路僅需4分鐘，多名局處長卻都由司機接送，盼市府團隊以身作則，共乘一台車或走路，為台中空氣盡一份心力。中央社記者趙麗妍攝 108年6月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市空污問題受關注，議員陳世凱今天指出，市府到市議會走路僅需4分鐘，多位市府局處長都由司機接送，希望能共乘以節能減碳，盧秀燕表示，局處長一早多有行程共乘有困難。

台中市議會今天召開市政總質詢，市議員陳世凱詢問列席官員，在府本部辦公者搭車到市議會備詢有誰，列席官員幾乎全部舉手。

陳世凱說，「市長換人，空氣換新」是盧秀燕的競選口號，但上任後只對台中火力發電廠做文章，以節能減碳而言，自台中市政府府本部到台中市議會走路只要4分鐘，但許多官員卻都由司機開車接送。

他指出，根據環保局資料庫，台中市境內細懸浮微粒（PM2.5）來源結構，除單一最大污染源火力發電廠占14%，其他包括營建跟道路河川揚塵的逸散污染源占39%，來自汽機車排放廢氣的移動污染源占29%，17%更是來自全台總數最多的11萬輛柴油車。

陳世凱指出，機動車輛排放的PM2.5含有揮發性有機污染物跟酫酮類化合污染物，加上排放高度低，比起火力發電廠，對市民的影響更直接更嚴重。希望市府團隊以身作則，共乘一台車或走路，為台中空氣盡一份心力。

市長盧秀燕表示，議員建議方向非常正確，大家共乘或是短距離步行非常好，但她也要為局處首長們澄清，雖然有部分的首長在府本部上班，但有些局處首長在議會質詢前，必須把外面的行程跑完，他們不是從府本部過來，共乘有困難。（編輯：方沛清）1080613