人小志氣高 偏鄉特教班畢業生柯崇彭力爭上游

高雄市長韓國瑜（左）13日下午到美濃國中參加模範生及優秀畢業生與市長合影活動，和身高僅120公分的內門國小特教班學生柯崇彭（右）合影，肯定他積極向學，熱心助人。中央社記者程啟峰高雄攝 108年6月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）身高僅120公分的高市內門國小特教班畢業生柯崇彭不畏罕病力爭上游拿下市長獎及模範生獎，他今天與高雄市長韓國瑜同台合影，自信滿滿，展現人小志氣高，成為全場焦點。

107學年度首場模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，今天下午於高市美濃國中舉行，韓國瑜一一與獲獎的旗山、美濃區及鄰近偏鄉學生及家長合影，讚許他們的表現，也希望激發更多學生榮譽感，成為品學兼優的學生。

柯崇彭由母親洪雅菁陪同到場，上台作為頭一個與韓國瑜合影的得獎畢業生，面對媒體鏡頭他台風穩健、自信滿滿，展現人小志氣高，成為全場焦點。

柯崇彭不因罕見疾病的限制阻擋他對於宋江陣的熱愛，還參加過今年內門宋江陣表演活動，與同學一同為宋江藝陣發光發熱。

柯崇彭有顆溫暖的心，平時經常協助同班同學生活上的不便，更會在下課時邀特教班同學與普通班孩子一同遊戲。

柯母說，柯崇彭身高只有120公分、她也只有147公分，可能是遺傳。另外，柯崇彭有還有一名在念幼兒園的聽障胞弟，但兄弟情同手足，相處融洽。

柯母表示，柯崇彭天性樂觀、喜歡讀書並與同學相處，也喜歡陣頭藝術，由於身高不高，個性自立自強的他生活上除比較擔心拿不到高處的東西，其他方面都自己來，表現與其他孩子沒有兩樣，能和市長合影，他們母子都很高興。（編輯：吳佳穎）1080613