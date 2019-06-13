防堵秋行軍蟲 屏東縣政府成立應變小組

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）台灣已有3個縣市遭到秋行軍蟲危害，屏東縣政府今天成立防堵秋行軍蟲的應變小組，下午召開第一次應變小組會議。屏縣至今通報2件疑似案件，經確認都不是秋行軍蟲。

秋行軍蟲已讓農民人心惶惶，縣農業處長黃國榮表示，屏東縣昨天有九如鄉民眾通報1件、今天上午佳冬鄉民眾通報1件，經農業處人員前往採樣，拍照送防檢局確認，都不是秋行軍蟲。

屏東縣政府今天成立防堵秋行軍蟲應變小組，下午召開第1次緊急防治會議，會中成立縣級秋行軍蟲緊急應變監控防治工作小組因應，如確有案例立即啟動防治應變機制。

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書po文，請農民看到秋行軍蟲就通報，並po出秋行軍蟲的辨識照片，告訴民眾秋行軍蟲的特徵是倒Y狀頭殼、每節4個斑點。

農業處表示，如有發現秋行軍蟲，立即進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定。通報途徑可撥打防檢局0800-039-131專線或防檢局防疫小尖兵粉絲專頁及動植物防疫檢疫局LINE@；另也可通報農業改良場所、「農作物天然災害即時回報」App及屏東縣政府1999專線。（編輯：吳佳穎）1080613