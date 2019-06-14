孫女畢業都拿嘉義市長獎 兩名阿公好開心

（中央社記者江俊亮嘉義市14日電）嘉義市今天舉行107學年度市長獎、議長獎頒獎典禮，退休教師陳明乾的3名外孫女都獲市長獎；另一名阿公江正人的2名孫女也都得到市長獎，讓兩名阿公笑得合不攏嘴。

退休教師陳明乾與妻子陳清紅，今天冒雨從南投趕到嘉義市參加頒獎典禮，分享國中畢業的外孫女陳心悅，以及國小畢業的黃聆毓、黃聆軒（雙胞胎姊妹）得獎的喜悅。

陳明乾說，他是國小退休老師，兩個女兒陳瑩怡（陳心悅之母）、陳瑩睿（雙胞胎黃聆毓、黃聆軒之母）也都擔任教職，3名外孫女一起獲得市長獎，「阿公、阿嬤非常開心！」

國中畢業的陳心悅表示，她有7個表姊妹，感情非常好，平時一起玩，一起學習，表姊之前也得過市長獎，今年與國小畢業的表妹黃聆毓、黃聆軒一起獲獎，非常開心。

另一名「開心阿公」江正人，也因國中畢業的孫女江宜容、江宜蓮雙雙獲得市長獎，今天與孫女的姨婆到場一起分享喜悅。

江正人說，獲獎的孫女分別是長子、次子所生，兩個孫女就讀同一所國中。孫女都是自主學習，他只有一個家訓，就是「存好心、做好事、說好話」，讓孩子知道有禮、有德才是做人處事的根本。

江宜容說，她與堂妹下課後，總是一起補習，這次一起得市長獎很開心。江宜蓮則說，她是學校管樂隊成員，與喜歡靜物素描的堂姊宜容都喜歡數學。

嘉義市今年有228名學生獲市長獎、223名學生獲議長獎，由市長黃敏惠、市議會議長莊豐安頒獎。黃敏惠致詞時，以2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉的話：「一個孩子，一個老師，一本書，一支筆，就可以改變世界。」勉勵畢業生勇敢築夢，創造無限可能。（編輯：吳佳穎）1080614