攝影師控濕地建言被置之不理 高市府:有在研議

（中央社記者程啟峰高雄14日電）攝影師宋永泰今天說，4日他為建林園濕地公園，向總統蔡英文請命，一週內已收到總統府回函重視，同樣的建言他向高雄市府反映，都被置之不理。高雄市府今天表示，早有在研議中。

宋永泰受訪表示，他4日趁總統南下林園區三元殿參香欲當面陳情，為建林園濕地公園請命。他帶著多年來在林園水母湖拍攝的水母代表作，連同陳情書想當面遞交總統，但當時遭隨行人員擋下，無法如願當面向總統陳情，不過隨行人員了解他來意後即收下，並允諾會轉呈總統。

宋永泰說，原以為會就此「石沉大海」，沒想到12日從綠島返家竟在信箱收到一封總統府回函，獲得總統正面回應，回函郵戳為11日。「11日就寄來了」，令他大為驚訝。

宋永泰表示，他4年來在林園圖書館教手機生態攝影，並透過網路行銷林園水母湖生態之美，吸引不少遊客慕名而來，其中許多來自海外遊客。他說，建言受到總統重視回函，可說是已「開花」，至於「結果」如何，還是要視高雄市府怎麼做。

他說，高雄市長韓國瑜今年元旦來林園迎接高市第一道曙光活動時，當時他就上觀光局長潘恒旭臉書即時通建言，希望籌設林園濕地公園，保護當地水母生態，但卻一直沒有下文。

他表示，之前高市府工務局養工處來找他，他也當面提出規劃濕地公園相關建議，同樣未獲回應，反觀總統府一週內就回函他的陳情，他都看在眼裡。

不過，高雄市府新聞局晚間指出，宋永泰的建言養工處早已帶回研議中，並非置之不理，由於宋永泰沒有循正當管道陳情，市府就沒有特別回函，養工處將進一步洽詢宋永泰了解訴求。

宋永泰表示，養工處官員晚間致電給他，有正面回應。養工處官員表示，市府礙於經費一時難以照其訴求，蓋建濕地公園，允諾年底前會先完成水母湖部分遮風避雨設施。（編輯：吳佳穎）1080614