泳渡澎湖灣在風浪中挑戰 馬英九順利完賽

（中央社澎湖縣15日電）2019泳渡澎湖灣今天鳴笛下水，1600多人下水，5000公尺跨島泳渡由澎湖朱明全以1小時42分44秒完賽，蟬聯冠軍，前總統馬英九與澎湖縣長賴峰偉異口同聲說此次浪潮較大，但也都順利完賽。

2019泳渡澎湖灣其中由西嶼大菓葉漁港至馬公觀音亭的5000公尺跨島泳渡，清晨6時專船將選手載往大菓葉，由於時值漲潮，風浪潮差高達1公尺以上，500位泳渡選手依序下水，澎湖手朱明全以1小時42分44秒率先完賽，蟬聯冠軍，成績比去年快了2分43秒，來自南非的ROSS CHRISEOPHER JACOBS和澎湖高悟晉等選手則分獲2、3名，活動代言人謝伯韶也以2個多小時完賽。

2000公尺挑戰組和500公尺體驗組在上午8時40分，先後由前總統馬英九、縣長賴峰偉、教育處長謝村與代言人謝伯韶等人共同鳴後，選手們依序下水，澎湖觀音亭海域場面壯觀，宛若一座活動的海上長城。

馬英九在隨扈的護衛下，以1小時58分10秒完賽，賴峰偉2小時11分23秒，副縣長許智富則以1小時27分43秒等成績完賽，都異口同聲說，今天的泳渡比上次的風浪較大，加上頂著漲潮，是近年來最為難度的挑戰。

今年的泳渡澎湖灣，由於比賽海域海象風浪潮差過大，有7艘戒護的獨木舟，也遭風浪潮流帶離，所幸由澎湖海巡艇救回艇上，成為賽事中的一段插曲。（編輯：黃世雅）1080615