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馬祖之壁自行車挑戰遊 兩岸三地車友競技

最新更新：2019/06/15 13:36

（中央社馬祖15日電）2019馬祖之壁自行車挑戰遊今天先在南竿熱鬧登場，兩岸三地110名車友齊聚馬祖參加比賽。選手們皆使出看家本領，展開突破極限、超越自我的挑戰之旅。

2019馬祖之壁自行車挑戰遊15日在南竿登場，16日在北竿，除風景秀麗，路線特色為飆坡陡下的南竿、北竿環繞，共約55公里，還有個人爬坡計時賽，挑戰雲台山和壁山，為自己留下最佳爬坡紀錄。

馬祖之壁自行車挑戰遊由馬祖國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會主辦，活動列為滿天星離島中的唯一一站，也是唯一要求使用登山車挑戰的一站。

南竿場挑戰賽上午10時30分於水上救生大隊廣場準時出發，由連江縣副縣長王忠銘等人共同鳴笛開賽。

王忠銘表示，馬祖熱情歡迎各地車友們，騎乘路線沿途可欣賞馬祖特有的戰地人文景觀，且道路充滿短程陡坡起伏，正可提供自行車友特殊的騎乘體驗，提醒大家在追求成績的同時，更要注意自身的安全。

南竿場活動路線總長30公里，總爬升593公尺，爬坡計時從福澳至雲台山6公里。北竿場活動路線總長25公里，總爬升630公尺，爬坡計時從白沙碼頭至壁山5公里。

南竿場爬坡計時賽由阮曉明以16分13秒17拿下第一名。（編輯：李錫璋）1080615

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