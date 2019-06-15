水牛半夜閒逛敲民宅大門 員警順利送返田埂

桃園警方10日夜間接獲民眾報案，指出有隻牛在敲家中大門，盼警方協助處理，警方到場時牛已轉往他處遊蕩，經查發現牛隻飼主人在外地，只好化身牧人協助牛隻返家。（警方提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年6月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市八德區一頭中型水牛日前半夜竟然在大街閒逛，還撞民宅大門，八德分局獲報，派員前往處理，聯絡飼主才知道是頭前科累累蹺家牛，員警化身牧牛人順利將牛隻送回田埂安置。

八德分局四維派出所今天發布新聞稿表示，10日夜間接獲民眾報案指出，有隻牛在半夜敲家中大門，希望警方協助處理，員警前往查看發現民宅附近地面泥濘，還疑似有牛隻腳印，屋主表示夜間聽到敲門聲下樓查看，卻發現是頭牛正在撞擊家裡大門，才會趕緊報警。

由於沒看見牛隻，承辦員警潘則為、高慶賢及張秉閎研判這頭牛可能還在附近閒逛，3人便沿著地面泥土以步行加巡邏車方式搜索，果然在離事發地200公尺外的道路上，發現「蹺家牛」，同時也從其他派出所方面了解，原來這頭牛「前科累累」，趕緊聯絡飼主。

潘則為指出，飼主說牛隻平常就養在附近田埂，也會綁上繩索不會亂跑，懷疑是繩索鬆脫才會在馬路上閒晃，雖然他人在外地無法到場處理，但飼主也告訴警方，這頭牛會認路，央請警方護送牠回家，為避免用路人危險、也擔心牛隻遭撞，人民保母只好化身牧牛人陪牛兒回家，才結束一場「牛隻蹺家記」。‭（編輯：卞金峰）1080‬615