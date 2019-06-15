不一樣畢業典禮 綠島小朋友難忘海底領證書

台東縣綠島鄉公館國小畢業典禮15日在海底舉行，12名畢業生拿到國際認證的少年潛水員證書，並接受校長頒發畢業證書，留下難忘回憶。（蘭嶼鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月15日

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣綠島鄉公館國小今天在海底舉行畢業典禮，12名畢業生拿到國際認證的少年潛水員證書，在海底接受校長頒發畢業證書。畢業生說，「一輩子也忘不了」。

今天上午，12名公館國小畢業生在家長及戒護教練的陪同下，潛到綠島石朗水域的海底郵筒及海洋之星2個綠島潛水地點。

在綠島鄉長謝賢裕及綠島國中校長楊明政的見證下，將寫下對國中學習階段自我期許的海底明信片投遞到豆丁海馬郵筒中，分別寄給未來國中的自己及綠島國中校長楊明政；接著潛行到海洋之星接受公館國小校長高志翔頒發水下畢業典禮證書。

高志翔表示，公館國小擁有得天獨厚的海洋環境及豐富的校本水域課程，孩子們從幼兒園開始就要學習游泳；低年級開始體驗浮潛；中年級學習划獨木舟；到了高年級開始學習水肺潛水，國小畢業前每一位孩子都會拿到國際認證的少年潛水員證書。

謝賢裕表示，公館國小長期發展水域活動課程，有效的整合了地方的資源及凝聚鄉民的向心力，孩子們長大後都有可能是綠島鄉地方產業的生力軍，更誠摯歡迎全國喜好海洋活動的朋友們來綠島觀光。

謝賢裕表示，小朋友拿到畢業證書，上岸後都說很特別，應該一輩子也忘不了。（編輯：黃世雅）1080615