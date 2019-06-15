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先天白內障視線僅20公分 吳佳惠苦讀大學畢

最新更新：2019/06/15 19:48

（中央社記者趙麗妍台中15日電）弘光科大畢業生吳佳惠因左眼先天白內障，術後視野侷限於眼前20公分，她用手機拍下課堂板書回宿舍複習苦讀。今天在畢業典禮上，她獲頒「生命勇士獎」，讓人感佩。

弘光科大今天舉辦畢業典禮，營養系畢業生吳佳惠左眼因先天白內障，手術後視野侷限於眼前20公分，上課看不到老師的板書，只能透過手機拍攝記錄或借看同學的筆記，回宿舍再慢慢費力地細讀，讀書花費時間比同學多出一倍以上。

吳佳惠表示，家裡經濟不富裕，高中畢業後，本想分擔家計，參與政府開辦的電腦技術班，但學成後沒有合適職場，才重考返回學校念書。

她說，大二那年父親去世，求學期間需半工半讀，學習如何善用時間打工、讀書，時刻勉勵自己不因身體障礙或家境關係而退卻；畢業後，希望可以趕緊找到一份工作，好好規劃未來生活。

弘光科大校長黃月桂在畢業典禮上叮嚀畢業生，學無止境，每個人生命豐富度取決於學習的持續力，所謂的「學習」並不侷限於校園，「知識」也非單指書籍內容；今天的「畢業」只是求學階段暫時告一段落，不是學習的終點。

她期許畢業生能盡量地展現自我，並懂得團隊合作力量大，把握機會從做中學，充分展現勇於任事且謙虛做人的最佳「弘光人」特質。（編輯：戴光育）1080615

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