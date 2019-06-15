馬英九出席元培醫科大畢典 15字勉勵畢業學子

前總統馬英九（前右4）15日到新竹出席元培醫事科技大學畢業典禮，為學生代表頒發畢業證書，並在台上一起以俏皮姿勢合影留念。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）大學畢業季，前總統馬英九今天出席元培醫事科技大學畢業典禮，以「有原則不亂；有計劃不忙；有預算不窮」作為給畢業生的建議，盼未來都有很好發展。

新竹市多間大學今天舉辦畢業典禮，包括元培醫事科技大學、國立清華大學與中華大學。前總統馬英九下午受邀出席元培醫科大畢典，除致詞勉勵畢業生，也為學生代表頒發畢業證書。

馬英九說，此時的畢業生或許會對未來有些惶恐，他送給大家15個字，內容是「有原則不亂；有計劃不忙；有預算不窮。」另也建議畢業生未來能用「誠以待人，敬以治事」態度，建立健康人生。

「不要怕輸在起跑點。」馬英九說，有時輸在起跑點，並非代表這一生就完了，還有很多補救、翻身的機會，他並以參加馬拉松為例，跑者不會在槍聲響起後就用全力起跑，而是把握最後5公里時進入領先群，就有機會獲得好名次。

他勉勵畢業生「活到老、學到老」，未來仍可嘗試用其他學習機會改變人生；另也以「天行健，君子以自強不息」勸學生們畢業後還是要規律運動，才能夠活到老、健康到老。

此外，清大今天舉行畢業典禮，共有5375位畢業生取得學士、碩士與博士畢業證書。清大校長賀陳弘致詞時送給畢業生「勇敢」二字，期許大家離校後，在知識與人品兩方面，以勇敢而受人敬重。

中華大學的畢業典禮則大玩「復仇者聯盟」主題風，由校長劉維琪帶領學生在「無限手套」看板上貼5顆寶石，開起畢業典禮入口通道；另外校方也特製「畢業之槌」地景，吸引畢業生拍照，象徵將踏入人生新階段。（編輯：吳佳穎）1080615

前總統馬英九（前右）15日在新竹出席元培醫事科技大學畢業典禮，以「有原則不亂；有計劃不忙；有預算不窮」作為給畢業學子的建議。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月15日

位於新竹的中華大學15日舉辦畢業典禮，現場陳設大玩人氣漫威電影「復仇者聯盟」主題風，校長劉維琪（前中）帶領學生在「無限手套」看板貼上5顆寶石，象徵開啟畢典入口通道。（中華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月15日