更多編輯台推薦新聞：
八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金
運動

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海
國際

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海

願為台灣盡份心力 來台港人：對香港沒信心了
地方

願為台灣盡份心力 來台港人：對香港沒信心了

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園熱氣球嘉年華 鄭文燦邀體驗幸福經濟學

最新更新：2019/06/15 23:01
2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動15日起到23日一連9天在石門水庫舉辦，活動首日晚間的夜間光雕噴火秀成功吸引大批民眾到場參觀，搶拍留念。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月15日
2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動15日起到23日一連9天在石門水庫舉辦，活動首日晚間的夜間光雕噴火秀成功吸引大批民眾到場參觀，搶拍留念。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園石門水庫熱氣球嘉年華今天正式展開，晚間更舉辦假日限定的夜間光雕噴火秀，桃園市長鄭文燦表示，市府今年以小小兵熱氣球為主題，邀請民眾一起體驗桃園幸福經濟學。

鄭文燦晚間出席「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華－夜間光雕噴火秀」時表示，連續4年在石門水庫南苑生態公園舉辦的桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動，是北台灣最大的熱氣球節慶，今天起到23日一連9天在石門水庫舉辦，歡迎親子同遊體驗桃園幸福經濟學。

鄭文燦表示，石門水庫熱氣球嘉年華曾以星際大戰及愛心鳥為主題，今年配合親子嘉年華為主題，邀請到超人氣電影主角「小小兵」造型熱氣球，高度達23.3公尺、寬度11.5公尺，是正常小小兵的49.6倍高，可裝進超過10萬隻小小兵，再加上來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球，深受許多民眾及小朋友的喜愛。

觀光旅遊局表示，石門水庫熱氣球嘉年華除了有熱氣球Walk in、熱氣球博物館、收球等體驗，也有假日限定的夜間光雕秀，至於最受歡迎的熱氣球升空體驗首波已額滿，17日將開放第二波熱氣球升空體驗線上預約報名。（編輯：卞金峰）‭1080‬615

2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年配合親子嘉年華主題，特別安排超人氣角色「小小兵」造型熱氣球亮相，高度達23.3公尺、寬度11.5公尺，可愛吸睛。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月15日
2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年配合親子嘉年華主題，特別安排超人氣角色「小小兵」造型熱氣球亮相，高度達23.3公尺、寬度11.5公尺，可愛吸睛。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月15日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報