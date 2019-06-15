桃園熱氣球嘉年華 鄭文燦邀體驗幸福經濟學

2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動15日起到23日一連9天在石門水庫舉辦，活動首日晚間的夜間光雕噴火秀成功吸引大批民眾到場參觀，搶拍留念。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年6月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園石門水庫熱氣球嘉年華今天正式展開，晚間更舉辦假日限定的夜間光雕噴火秀，桃園市長鄭文燦表示，市府今年以小小兵熱氣球為主題，邀請民眾一起體驗桃園幸福經濟學。

鄭文燦晚間出席「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華－夜間光雕噴火秀」時表示，連續4年在石門水庫南苑生態公園舉辦的桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動，是北台灣最大的熱氣球節慶，今天起到23日一連9天在石門水庫舉辦，歡迎親子同遊體驗桃園幸福經濟學。

鄭文燦表示，石門水庫熱氣球嘉年華曾以星際大戰及愛心鳥為主題，今年配合親子嘉年華為主題，邀請到超人氣電影主角「小小兵」造型熱氣球，高度達23.3公尺、寬度11.5公尺，是正常小小兵的49.6倍高，可裝進超過10萬隻小小兵，再加上來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球，深受許多民眾及小朋友的喜愛。

觀光旅遊局表示，石門水庫熱氣球嘉年華除了有熱氣球Walk in、熱氣球博物館、收球等體驗，也有假日限定的夜間光雕秀，至於最受歡迎的熱氣球升空體驗首波已額滿，17日將開放第二波熱氣球升空體驗線上預約報名。（編輯：卞金峰）‭1080‬615