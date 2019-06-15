全白秧雞產雛鳥 胸口有罕見台灣黑熊白V領

一名賴姓鳥友5月在宜蘭拍到相當罕見、全身雪白的白腹秧雞，持續追蹤後發現，這隻「白子」與一般白腹秧雞育有愛的結晶，且雛鳥胸前竟有著類似台灣黑熊的白色V字領，相當驚奇。（賴姓鳥友提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月15日

（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）一名賴姓鳥友5月間拍到全身白色的白腹秧雞，經持續追蹤，發現這隻「白子」有愛的結晶，但與一般全身黑的雛鳥不同，牠們的胸部有著類似台灣黑熊白色V字領，令人嘖嘖稱奇。

白腹秧雞又名白胸苦惡鳥，從臉部、脖子到胸部都是白色，公母鳥外型相似，但亞成鳥就較為灰褐色。賴姓鳥友5月間在宜蘭市郊某水田拍到一隻罕見、全身白色的白腹秧雞。

經賴姓鳥友持續追蹤，9日拍到這隻「白子」已與黑褐色白腹秧雞共築愛巢，並生下7、8隻雛鳥。他說，一般白腹秧雞的雛鳥整隻是黑色，鳥友們暱稱「黑嚕嚕」，但這隻「白子」所生下的雛鳥胸部卻有白色的V字領，類似台灣黑熊的特徵。

他表示，因好奇這隻「白子」的下一代是否與一般白腹秧雞的雛鳥有所差異，才會持續紀錄。當拍到照片當下乍看時，沒有太大差別；經仔細檢視後，發現在牠們的胸部居然有白色羽毛；再比對網路照片後，才確定與一般雛鳥不同。

賴姓鳥友說，白腹秧雞大多在清晨、黃昏出沒，由於雛鳥生性害羞，加上他沒有刻意放置誘餌且水田範圍廣闊，經持續守候多日才能拍到難得一見畫面，但再回到同一地點，已看不到有白色V字領的雛鳥蹤跡。（編輯：戴光育）1080615