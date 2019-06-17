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盧秀燕不出席韓國瑜中市造勢場 臉書被灌爆

最新更新：2019/06/17 12:00

（中央社記者郝雪卿台中17日電）高雄市長韓國瑜22日將到台中市舉行造勢活動，台中市長盧秀燕表達不會出席，臉書遭韓粉灌爆，台中市新聞局長吳皇昇今天表示，基於黨內初選公平原則，盧秀燕決定都不會站台。

韓國瑜這場主題為「歡樂向前行」的台中市造勢活動，將於22日下午在台中市老虎城旁邊的空地登場，盧秀燕表達不會出席的立場後，臉書遭不滿韓粉灌爆，甚至有韓粉批評盧秀燕「忘恩負義」。

對此，吳皇昇上午受訪時指出，之前鴻海集團董事長郭台銘也邀約盧秀燕站台一起造勢，但盧秀燕基於黨內初選公平原則，不要傷害互相支持者的感情，所以決定都不會站台。盧秀燕希望黨內初選大家公平競爭，初選完大家一定要團結、一致對外，好好為台灣謀福利。

至於韓粉的批評言論，吳皇昇表示，其實支持者沒有所謂言論激進的問題，都是大家內心深處的想法，對此一切尊重，都公平對待。

協辦這場活動的國民黨台中市議員張瀞分表示，藍營市議員絕大多數都會出席，至於盧秀燕不出席應有她的考量，現在的政治環境很難預料，以韓國瑜與盧秀燕的情誼，韓國瑜應該會體諒。

幫忙申請造勢場地的國民黨台中市議員陳政顯表示，週末的活動依照過去幾場活動開場時間，都是下午1時起展開串場表演，但考量天氣炎熱，台中方面建議下午3時起才開場，而韓國瑜預定下午5時進場。

陳政顯指出，台中場與之前幾場造勢活動不同的是，現場規劃的200個攤位將挪出幾個做為公益攤位，主場地預定可容納4萬人，如果人潮外溢到國家歌劇院到夏綠地公園時，預估可達到20萬人。

在交通維持方面，吳皇昇表示，這是台中市府本應做到的事情，請市民朋友不用擔心，如果人潮過多，交通維持也一定要做到完善。（編輯：翁翠萍）1080617

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