夏雪芒果紅到香港 台東水果明星再添一種

夏雪芒果有「芒果界LV」的稱號，也是台灣第一個拿到農委會專屬授權擁有「身分證」的水果。台東夏雪芒果上市除了台灣市場，還利用跨境電商於港澳市場試水溫，香港TVB電視台團隊也曾到台東果園拍攝影片。中央社 108年6月17日

（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東縣種植夏雪芒果近100公頃，進入產季，預估今年產值超過新台幣5500萬元，縣長饒慶鈴說，想要買整盒的夏雪芒果很困難，因為搶手買不到，夏雪芒果可望成為台東水果明星。

台東縣長饒慶鈴與水保局台東分局長王志輝今天出席台東夏雪芒果產業推動發表會，說明政府機關提供相關行銷協助。饒慶鈴抽出一名幸運消費者獲得名牌手提包。

饒慶鈴表示，積極推動建立台東品牌，繼釋迦之後，台東夏雪芒果將是最能代表台東的水果之一。由於產量占全台芒果不到1%，產量少、品質佳，非常受到消費者歡迎。

她說，6月15日結束的香港旅展行程，主要目的就是推廣台東夏雪芒果，此外，縣府今年也編列經費購買香港公車廂廣告，讓台東夏雪芒果的品牌形象穿梭在香港市區，讓港澳民眾記得台東印象。

王志輝說，台東夏雪芒果上市除了台灣市場，還利用跨境電商於港澳市場試水溫。5月中旬香港TVB電視台團隊到台東果園拍攝影片；跨境電商帶來的周邊效益顯著，很多貿易商提早在產季前就到台東洽談搶貨。

王志輝說，夏雪芒果去年總產量約5000台斤，今年光是預定的量就超過5000台斤，因供不應求「香港朋友指定要吃也買不到，只能說聲抱歉」。

農委會高雄區農業改良場研究員李雪如，10多年前參與培育品種成功。她說，夏雪芒果有「芒果界LV」的稱號，也是台灣第1個拿到農委會專屬授權擁有「身分證」的水果；同時具有土芒果的香氣、愛文的細緻、金煌的甜度。比較耐貯藏，很適合外銷，希望海外消費者都可以認識這個屬於台灣特有的芒果品種。（編輯：陳俊碩）1080617

台東縣長饒慶鈴（右4）等人17日出席台東夏雪芒果產業推動發表會，說明政府機關提供相關行銷協助。中央社 108年6月17日