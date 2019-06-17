守護長者視力健康 雲林推免費贈老花眼鏡

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）雲林縣政府今天推出守護長者視力健康新行動，由前新北市長朱立倫媒合無名氏善心捐款，打造免費贈送萬副老花眼鏡並執行眼睛健檢服務，希望能帶給長者新視界。

雲林縣政府在西螺以「雲林愛老眼鏡—愈老愈精彩花現新視界」主題，舉辦萬副眼鏡捐贈及宣傳眼睛健檢服務，由前新北市長朱立倫分享當市長時實行免費老花眼鏡的服務。

朱立倫說，在新北市政府時，發展多元創新的長者服務，其中發現，有近9成長者購買老花眼鏡的管道，竟然大多在市場、夜市等地，忽視專業驗光配鏡的重要，造成對眼睛的傷害，進而導致頭暈或視力惡化等不良影響。

朱立倫指出，經獲得不願具名善心人士支持，在新北市推動「免費老花眼鏡」方案，獲得肯定，於是結合銀光未來創新協會、中華民國驗光師公會全國聯合會等團體，擴大至全國辦理。

這項服務行動今天在雲林展開，縣長張麗善感謝民間資源的協助，一起來照顧長者，讓他們享有愈來愈精彩的新視界，讓社區巡迴義診擴大到敬老眼鏡行的加入。

張麗善表示，從即日起，第一期服務對象以設籍雲林縣65歲以上低收入及中低收入戶長者為主，攜帶身分證前往貼有「雲林愛老眼鏡」標章的29家眼鏡行，享有專業驗光檢查服務及免費配戴1副老花眼鏡，接下來也要辦理縣內第一場社區巡迴醫療驗光服務，照顧長者的視力健康。（編輯：陳俊碩）1080617