青年訪舞鶴山下馬立雲 書寫部落人物誌

花蓮奇美原住民文物館辦理「馬立雲部落口述歷史田野調查」系列活動，其中「部落人物誌工作坊」邀請青年訪談部落耆老講述生命故事，也安排實地踏查瑞穗鄉境內尚存的日治時期建築遺址，感受過去的時代氛圍。（瑞穗鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）書寫日治時期人物誌，一群有志青年前往花蓮瑞穗鄉舞鶴村馬立雲部落進行口述歷史田野調查，鄉長陳進光期盼學員成果豐碩，未來在部落工作及原住民族相關事務上都能貢獻所學。

花蓮奇美原住民文物館今年首次承接文化部「博物館及地方文化館升級計畫」辦理「馬立雲部落口述歷史田野調查」系列活動。其中「部落人物誌工作坊」，邀請世新大學傳播學程博士學位學生及其他有志學習的部落青年一同參與。

參與學員都是外地人，陳進光特別介紹瑞穗鄉豐沛的農物特產、觀光景點及奇美原住民文物館的業務規劃與展望，也祝福學員收穫滿滿。

位於舞鶴山下的馬立雲部落，族人大部分是撒奇萊雅人。根據記載，族人大多是1878年聯合噶瑪蘭族抗清參與「加禮宛戰役」，戰敗後遷徙，分建馬於文社，也就是現在的馬立雲。

「部落人物誌工作坊」除了訪談部落耆老，講述關於日治時期赴日留學的經歷及生命故事，也安排實地踏查瑞穗鄉內尚存的日治時期建築遺址，感受過去的時代氛圍。課程最後讓學員們依據訪談筆記及風景印象進行相互討論，並以圖文繪製呈現馬立雲的部落人物誌。（編輯：張雅淨）1080618