新竹縣簽約停車場BOT案 引進首座影城

新竹縣長楊文科（中）與龍享廣場公司董事林煌盛（右）19日在龍祥電影集團董事長王應祥（左）見證下，簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，盼滿足民眾基本生活及消費需求。中央社記者郭宣彣攝 108年6月19日

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣長楊文科與龍享廣場公司董事林煌盛今天簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」契約，將引入新竹縣首座影城，也營造300坪公益空間，讓民眾享受多元化的生活與消費。

楊文科今天受訪表示，新竹縣竹北市截至5月底，人口達到19萬人，目前持續增加中，透過簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，能滿足民眾基本生活及消費需求。此案投資額達新台幣12億多元，預估明年年初動工，3年完工。

楊文科說，新竹縣政府許可業者營運年限為50年，期間除租金外，縣府每年收固定權利金為540萬元，以及每年業者的當年度營業額的2.05%的變動權利金。營運50年預估能為縣庫帶入約6億5000萬元。

龍享廣場股份有限公司總經理謝瀚霆表示，未來會與龍祥電影集團合作，引入五星級電影院與特色美食商城，影城將擁有15個影廳及1500個席位，也打造300坪公益空間，如供親子圖書室等使用，讓民眾享受多元化的生活消費及休閒。

謝瀚霆說，立體停車塔計畫新建600個汽車停車格、260個機車停車位，便利消費者，此外，預估可望創造近千人就業機會。（編輯：李錫璋）1080619