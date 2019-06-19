陳其邁韓國瑜視察登革熱 雙方支持者互嗆

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市登革熱疫情持續增溫拉警報，行政院副院長陳其邁與高雄市長韓國瑜今天下午視察疫情嚴重的三民區金獅湖市場環境，示範防疫措施，但雙方支持者高聲互嗆，場面混亂。

三民區確診個案已有20例，集中在金獅湖市場附近鼎金等里，疫情持續增溫，又有蚊媒傳染的日本腦炎也流行。

陳其邁於行政院南部聯合服務中心主持蚊媒防治專案會議時，宣布行政院上午已核准高雄市政府爭取的防治費新台幣5318萬元，隨後安排視察金獅湖市場環境行程。高雄市政府新聞局也臨時通知，韓國瑜也安排這項行程採訪通知。

兩人預定於下午3時50分抵達金獅湖市場，但都大約晚了一個小時到達，陳其邁先到場，但有持國旗民眾不滿登革熱疫情嚴重而防治費晚核撥下來，高喊「陳其邁下台」，也有民眾要求這些人員安靜理性。

韓國瑜隨後趕到現場向陳其邁致意，但有民眾高喊「罷免韓國瑜」，雙方人馬一度劍拔弩張，場面混亂，高雄市警方派出多名警力維持現場秩序，但雙方互嗆持續。

陳其邁與韓國瑜先後接受媒體聯訪，陳其邁說，行政院已核准高雄市政府爭取的防治費5318萬元，全部核撥，中央全力支持高雄市防治登革熱疫情。

陳其邁表示，防疫工作要全面落實，希望高雄市政府除了預算外，行政院會全力支持包括化學兵或國衛院等相關資源，全部到位來協助高雄市政府，落實整個防疫工作。基於對疫情，不需要有太多的政治口水和太多的政治語言、政治操作，而模糊了整個防疫的重點。

韓國瑜受訪也表示感謝行政院核撥防治費5318萬元，中央與地方同心同力防治登革熱疫情。至於媒體提問的在防治登革熱疫情等有無「熱線」密切聯繫的管道，韓國瑜回應在公務上都會隨時聯繫溝通，沒有障礙。

高雄市衛生局與環保局人員帶領陳其邁與韓國瑜視察市場的環境，了解攤商在收攤後對營業使用的水桶都採取防疫措施「巡、倒、清、刷」，兩人並示範作法，籲請攤商與家戶一定要落實。陳其邁與韓國瑜隨後到金獅湖保安宮參香，並借用廟方辦公室會談，但拒絕媒體採訪。

韓國瑜事後受訪表示，是向陳其邁表達感謝，行政院的防治費下午已撥付，並交換防治登革熱疫情的作法，他提供類似打籃球的區域聯防方式防治，同時因這次登革熱為第四型與以前不同，一般民眾沒有抗體且可能危害生命，請軍方化學兵提早調動支援協助防治。中央與地方合作防疫是一件好事，如果有太多的口水，對防疫一點幫助都沒有。（編輯：吳佳穎）1080619