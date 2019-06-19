小卷產量爭議 林右昌邀侯友宜參加鎖管季

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）新北市長侯友宜日前指全台半數小卷來自深澳，引發小卷產量爭議，前新北市長朱立倫籲基隆應打造品牌。基隆市長林右昌今天說，基隆有漁夫鍋CP值高，已邀請侯友宜參加鎖管季。

侯友宜日前到瑞芳深澳漁港大啖小卷，並指全台有一半小卷產自深澳；朱立倫昨天在深澳體驗鐵道自行車受訪時表示，新北市過去創造的萬里蟹及他在桃園打造的拉拉山水蜜桃，都是品牌形象的建立，如果基隆覺得不滿意，可以加油創造基隆的品牌。

林右昌今天在「基隆特色美食節」記者會受訪指出，最近在談螃蟹及小卷哪裡多時，朱立倫提到要重視品牌，漁夫鍋就是基隆的品牌及特色，到新北市萬里可能只吃到螃蟹而已，到基隆可以吃到鎖管、螃蟹及蝦子，選一選還是基隆的性價比（CP值）比較高。

「大家一起打拚」，林右昌說，已請辦公室同仁邀請侯友宜參加已舉辦15年的基隆鎖管季，享用基隆美味的海鮮，也盼基隆與新北合作推廣海鮮與海洋文化，讓民眾一同享用珍貴的海洋寶藏。

由基隆市政府舉辦的「基隆特色美食節」，今年一口氣推出「國際美食競賽」、「美食實境解謎」、「跨界美食交流」與「嚴選漁夫鍋競賽」四大美食推廣活動，林右昌今天在記者會邀請民眾夏天一起到基隆遊玩、大啖海鮮美食。（編輯：戴光育）1080619