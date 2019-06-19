新北觀光工廠輕旅行起跑 長青幼兒限量免費

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表示，觀光工廠的輕旅行開跑，巴士遊程提供長青族與幼兒免費。市府已協助橡皮擦文具、孕婦裝、金工及傷口照護等多家傳統產業轉型為觀光產業，再創事業高峰。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰今天表示，今年觀光工廠開創全新體驗，結合實境解謎遊戲、扮裝派對等新奇有趣的主題，要讓參加民眾留下精彩的旅遊回憶。

新北市長侯友宜下午在記者會指出，新北觀光工廠輕旅行每年都秒殺，今年暑假結合境內22家觀光工廠推出優惠活動，其中有長者與幼兒免費的「樂活長青特別團」與「寶貝幼幼特別團」，還有讓毛小孩參加的「汪星人特別團」，適合各年齡層與親子共同體驗。

新北市經濟發展局表示，已協助超過20家業者轉型、升級，創造產業觀光新平台。新北市有25家觀光工廠與產業文化館，以服務業型態經營工廠，除提升品牌價值，更能再創事業高峰，提升2成至4成以上的營業額。

經發局指出，近日開幕的「王子創意文具國」觀光工廠以橡皮擦起家，是台灣第一家開發PP材質鉛筆盒及第一支黃桿原子筆的業者。第二代接手後，創新研發橡皮擦的可塑性與創造性，成為國際知名品牌指定的授權文具製造商。

新北觀光工廠輕旅行這次共規劃50場次，7月場次於20日中午12時開放報名，8月場次報名則自7月16日中午12時起報名。侯友宜說，每家觀光工廠各有特色，故事充滿感情的溫度，更能更能透過活動寓教於樂。（編輯：戴光育）1080619