她身高127公分 走出庇護工場當超商店員

（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）新竹縣患有透納氏症的曉君，身高127公分，今年6月從喜憨兒基金會喜歡你餐坊離職，踏入社會到超商工作。她今天表示，勇敢踏出被保護的環境，讓人生不錯過任何可能。

超商店長朱翊彤表示，曉君從進貨上架、收銀結帳、門市清潔，工作上都很用心，且服務態度好，臉上總掛著笑容。曉君個子雖然嬌小，工作能力卻與一般員工沒有不同，反而多了更強的學習決心。

朱翊彤提到，曉君隨身攜帶筆記本，記錄工作內容，回家也會跟母親一起溫習，工作相當謹慎，敬業精神讓她感動。

喜憨兒基金會督導范崗鈺表示，曉君在喜歡你餐坊竹北勝利店工作2年，一直是門市的小領班、店長的小幫手，有工作經驗後，曉君決定跳脫保護框架，到業界工作、挑戰自我。經過2個月的職業評估與工作媒合，曉君今年6月到超商工作，開啟新的職涯挑戰。

喜憨兒基金會桃竹區主任顏鴻吉說，喜憨兒社會福利基金會成立24年，除大眾熟知的照顧服務外，也致力心智障礙者的支持性就業服務，由就服員協助有就業意願的心智障礙者，從庇護工場轉到社區中媒合就業機會。

顏鴻吉表示，期待曉君未來能到基金會當講師，向其他的庇護員工分享轉銜就業心路歷程，鼓勵喜憨兒們在庇護工場中儲備能量，並勇敢走進社區穩定就業、實現夢想。（編輯：張雅淨）1080620