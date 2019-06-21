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新港媽祖駐台400年 腳踏車環台澎金馬祈福啟動

最新更新：2019/06/21 13:21
嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」腳踏車環台祈福活動，縣長翁章梁（前右3）、奉天宮董事長何達煌（前左4）21日為龍頭車、鳳尾車揭幕。中央社記者黃國芳攝　108年6月21日
嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」腳踏車環台祈福活動，縣長翁章梁（前右3）、奉天宮董事長何達煌（前左4）21日為龍頭車、鳳尾車揭幕。中央社記者黃國芳攝　108年6月21日

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」腳踏車環台祈福活動，縣長翁章梁、董事長何達煌今天為龍頭車、鳳尾車揭幕，象徵祈福活動正式啟動。

新港奉天宮慶祝開台媽祖駐台400年，舉辦一系列慶祝活動，首場活動便以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島，並與台灣各地媽祖廟宇交流。

何達煌表示，「馨護台灣、騎島平安」活動為400年系列活動首發，希望藉由腳踏車環台活動，讓新港媽祖的愛與慈悲遍及台灣每一寸土地上，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音；「騎島」平安與「祈禱」諧音，也期盼為台灣帶來幸福與平安。

何達煌指出，騎腳踏車環台祈福的第一站澎湖，即將於6月29至30日進行，第二站7月20至21日在金門，接著9月21、22日在綠島，10月11、12日是馬祖，12月28日到109年1月5日，以9天8夜時間繞行台灣本島跨年祈福，期間會到總統府前廣場參加升旗典禮。

翁章梁表示，新港奉天宮的開台媽祖信徒遍及海內外，且廟方積極與日本、韓國及中國大陸的廟宇結緣，新港媽祖這次藉由腳踏車環台祈福，賜平安、福氣給打拚的台灣人，十分感謝媽祖的慈悲。

新港奉天宮指出，這次活動主題「馨護台灣」意指媽祖馨香遠播遍及台灣，報名資訊洽詢臉書粉絲專頁「馨護台灣、騎島平安－新港奉天宮開台媽祖駐台400年紀念活動」。（編輯：黃世雅）1080621

嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」腳踏車環台祈福活動，董事長何達煌（左4）21日宣布活動正式啟動。中央社記者黃國芳攝　108年6月21日
嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」腳踏車環台祈福活動，董事長何達煌（左4）21日宣布活動正式啟動。中央社記者黃國芳攝　108年6月21日
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