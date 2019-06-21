搶救阿羅哈傷患女志工告別式 親友盼一路好走

在醫院當志工幫忙照顧阿羅哈車禍傷患的朱姓女學生，騎機車返家時被撞而傷重不治。21日舉辦告別式，同學們寫卡片訴說思念與不捨。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年6月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）在醫院當志工幫忙照顧阿羅哈車禍傷患的朱姓女學生，返家時被撞死，朱姓女學生今天辦告別式，女學生的父母相擁而泣，同學們也特別趕到靈堂見最後一面，寫卡片訴說思念不捨。

就讀高中的朱姓女學生剛考上私立長榮大學護理系，想當護理師的朱姓女學生平時在彰化秀傳醫院擔任志工，阿羅哈客運在國道中山高速公路發生車禍，朱姓女學生也在醫院擔任志工幫忙照顧傷患，不過騎機車回家時卻被撞而傷重不治。

朱姓女學生今天辦告別式，女學生的親朋好友以及擔任志工的醫院代表都參加了告別式，朱姓女學生的父母在告別式上因悲傷而相擁而泣，朱女的父親說，以前要出門的時候，女兒都會說要陪他，他一直希望女兒走了之後能在夢裡相見，但都沒有夢見女兒，現在只期待女兒當個快樂的小天使。

朱姓女學生的同學也說，原本2人約好要利用暑假時間一起出去玩，沒想到卻發生意外，這段時間很多人都幫忙折紙鶴和紙蓮花，但大家都覺得，老天爺為什麼要帶走這麼善良的人。

而在今天的告別式上，除了有同學製作祈福卡片之外，也在會場上播放紀念光碟，彰化縣長王惠美也送花致意，彰化縣政府社會處長王蘭心則親自出席告別式，場面肅穆哀戚。（編輯：方沛清）1080621