燈籠故鄉老人共餐 竹編紫絲帶宣導反暴力

新北泰山大科社區傳承竹編技藝，以參與式預算成立「紫絲帶製作及關懷據點」，22日邀請社區長輩製作竹片的「紫絲帶」，藉此宣導性別平等、社區反暴力。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年6月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）有「燈籠故鄉」名號的新北市泰山大科社區，傳承竹編技藝成立「紫絲帶製作及關懷據點」。黎明技術學院學生今天當義廚邀獨居長者共餐，長輩們則編竹片紫絲帶宣導社區反暴力。

新北市府社會局今天表示，泰山區大科社區地處山坡地，早年居民以種稻、竹子務農維生，竹子產量豐富，竹編燈籠技藝為當地特色，有「燈籠故鄉」名號。

大科社區發展協會以「築起安全家、編織幸福門」方案，獲市府社會局與泰山區公所參與式預算支持成立社區關懷據點，讓社區民眾實際參與竹編手作課程，發揚傳統在地文化，也凝聚社區意識與尊榮感。

大科社區發展協會理事長蔡黃阿員表示，社區據點讓弱勢家庭、兒童、獨居長者、身心障礙人士，能受到在地化的彼此照顧。協會也開辦多種課程，推動惜食分享廚房，利用NG蔬果製作美食讓長輩共餐享用。

共餐活動今天擴大結合反暴力，邀「紫絲帶達人」陳金盞老師宣導，讓社區長輩利用竹片交叉折疊固定後，製作竹片的「紫絲帶」，藉此宣導性別平等、社區反暴力。

黎明技術學院餐飲系老師黃健乙帶領學生，為長輩烹調美食共餐。他們每兩星期到社區照顧關懷據點擔任「義廚」，利用惜食分享的食材、南亞塑膠公司贊助的餐點，烹調美食給長輩共餐。

社會局長張錦麗表示，紫絲帶是國際性反暴力運動，市府訂定每年6月24日為「家庭暴力防治日」，號召各機關學校、團體、企業與社區響應。大科社區將傳統竹編技藝結合紫絲帶運動，是相當難得的創新方案。（編輯：卞金峰）1080622