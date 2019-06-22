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寶島仲夏節 馬公虎井嶼賞落日與樂音

最新更新：2019/06/22 18:51
「2019寶島仲夏節–虎井嶼23.5音樂會」22日傍晚登場，活動開始前已吸引不少民眾先到場遊憩，欣賞海天美景與可愛裝置藝術。中央社 108年6月22日
「2019寶島仲夏節–虎井嶼23.5音樂會」22日傍晚登場，活動開始前已吸引不少民眾先到場遊憩，欣賞海天美景與可愛裝置藝術。中央社 108年6月22日

（中央社澎湖縣22日電）炎炎夏日的夜晚，徜徉在馬公離島虎井嶼上，席地而座，海風徐徐吹來，欣賞落日夕陽餘暉、品嚐地方美食及聆聽美妙音樂，是休閒旅遊渡假中最為難得的享受，令人回味

觀光局澎湖國家風景區管理處「2019寶島仲夏節」虎井嶼賞夕陽野餐音樂會活動，今天傍晚由處長許宗民在北回歸線通過的馬公虎井嶼揭幕登場，近400位民眾與遊客前往，讓原本靜寂的虎井嶼頓時熱鬧起來。

澎管處虎井嶼賞夕陽野餐音樂會活動，今晚大夥兒席地而座，除安排遊客在島上欣賞夕陽餘暉外，也安排在地耆老社區解說導覽、大型風箏傳情、各式創意玩具甲蟲布滿山、虎井國小童謠及台灣銅管五重奏表演等，虎井小漁村傳唱悠揚的樂聲，愈夜愈美麗，令人陶醉。

澎管處表示，馬公虎井嶼距離馬公7浬，島上有東山和西山兩處，面積達2.133平方公里，早期的「虎井沈淵」是澎湖的八景之一，是北回歸線通過橫跨熱帶與副熱帶的美麗小島，島上的柱狀玄武岩景觀是島上最美的風景之一。還有早年日軍山本五十六侵略珍珠港時所構築的「南進指揮所」，曾被世界最大旅遊指南評選為10大秘密島嶼之一。（編輯：陳惠珍）1080622

2019寶島仲夏節系列活動「澎湖虎井嶼23.5音樂會」22日傍晚舉行，吸引不少民眾攜家帶眷到場參與，眾人席地而坐，享受夏日夕陽餘暉與即將登場的美妙樂音。中央社 108年6月22日
2019寶島仲夏節系列活動「澎湖虎井嶼23.5音樂會」22日傍晚舉行，吸引不少民眾攜家帶眷到場參與，眾人席地而坐，享受夏日夕陽餘暉與即將登場的美妙樂音。中央社 108年6月22日
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