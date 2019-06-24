美如花廊 花蓮玉里縣道193將封路辦嘉年華

花蓮縣道193是全台最長的縣道，全長110多公里，其中，玉里鎮路段行道樹長得高大茂盛，南端東豐里沿途約2公里數十棵阿勃勒近日盛開，宛如金黃路廊。中央社記者李先鳳攝 108年6月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣道193玉里鎮內的路段每年6、7月間金黃色阿勃勒和艷紅鳳凰花夾道如花廊，吸引遊客前往拍照；搭配路旁一望無際稻田美景，水保局將封路舉辦農青禾音樂埕嘉年華活動。

縣道193號是全台最長的縣道，全長110多公里，北起花蓮縣新城鄉三棧，南至花蓮縣玉里鎮樂合，在玉里大橋東側與台九線縱谷公路銜接，是一條貫穿花蓮南北的公路，也是東部最美、單車騎士必騎的路線。

其中，玉里鎮路段行道樹長得高大茂盛，南端東豐里沿途約兩公里數十棵阿勃勒近日盛開，宛如金黃路廊；往北走從泰林橋到春日里，則是鳳凰木花開，鮮紅似火，充滿生機；再向北一路到德武，綠意盎然的小葉欖仁形成綠色隧道，即使夏日酷暑仍令人清涼感油生。

農委會水土保持局7月28日將在玉里鎮193縣道（樂德公路麻汝段外環道）封路舉辦「193農青禾音樂埕-夏‧田」嘉年華活動。

水保局花蓮分局長陳淑媛表示，花蓮南區風景和農村風貌非常漂亮，藉由活動把美景行銷出去，讓更多遊客前來欣賞，也協助當地發展農村體驗旅遊。（編輯：翁翠萍）1080624

花蓮縣道193是全台最長的縣道，全長110多公里，往北走從泰林橋到春日里，鳳凰木花開，鮮紅似火，充滿生機。中央社記者李先鳳攝 108年6月24日