高雄登革熱防疫 對確診個案住地室內壓罐噴藥

（中央社記者陳朝福高雄24日電）高雄市登革熱確診24例本土病例，其中三民區21例，高雄市政府防疫團隊今天對第24例三民區居住地進行室內壓罐噴藥及強制孳生源檢查，並進行社區接觸者擴大採血作業。

高雄市統計，截至今天登革熱確診病例有54例，其中24例為本土病例、30例為境外移入；本土登革熱病例三民區有21例（鼎金里15例、鼎西里3例及鼎力里、鼎盛里、安吉里各1例）、前鎮區1例、鳳山區1例、鼓山區1例。

高雄市府秘書長楊明州下午與跨局處防疫團隊召開「登革熱防治特別小組第13次會議」，規劃持續執行緊急防治作業，疫情將持續監控加強防治至7月23日。

最新的第24例登革熱本土個案居住三民區安吉里，防疫團隊下午前往個案的居住地進行室內壓罐噴藥及強制孳生源檢查，並進行社區接觸者擴大採血作業。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，位於三民區的金獅湖市場周邊活動地群聚的次波感染者累計4例（三民區鼎盛里、鼎西里、安吉里及鼓山區綠川里各1例），是重點防疫區。昨天也持續執行鼎西里、鼎金里戶外殘效噴灑作業。

依據持續執行緊急防治作業計畫，防疫團隊明天針對市府養工處人員進行登革熱教育訓練，強化公園管理第一線人員登革熱防治及孳生源清除執行能力；26日辦理三民區鳳南及興德里聯合大掃蕩；28日辦理三民區安發及安吉里聯合大掃蕩。（編輯：陳俊碩）1080624