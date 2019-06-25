花蓮客庄年度盛會 鼓王爭霸戰將登場

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）源自客家庄扛轎擊鼓百年技藝的花蓮客家庄年度盛會「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」系列活動7月將登場，全台鼓藝好手包括社會組12隊、學生組15隊將齊聚花蓮爭奪冠軍鼓王寶座。

民國100年花蓮縣政府主辦、瑞穗鄉富源社區協辦「鼓王爭霸戰」，後來從社區活動發展成全國型活動；富源社區舊稱拔仔庄，拔仔庄成為鼓王爭霸戰發源地。

拔仔庄信仰中心保安宮是花蓮最早的城隍廟，城隍聖誕慶祝活動總有陣頭綿延數里，震懾人心的鑼鼓陣以人力合挑大鼓沿途競技，是宗教活動焦點，也呈現地方民俗藝術美，在拔仔庄歷百年不衰，再發展為年度盛事社區嘉年華會及鼓王爭霸戰等活動。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族說，盼透過擴大參與將拔仔庄人力扛轎擊鼓技藝向下紮根傳承，促進客家產業與信仰發展。今年舞台背板特別以「光雕保安宮」方式呈現，將富源保安宮融入舞台，在地特色展現於表演，觀眾可有更佳的視覺享受。

「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」將於7月27日在富源保安宮登場，各地優秀鼓藝團隊包括去年學生組冠軍新北市八里米倉國小及十鼓擊樂團、御鼓坊、重擊現實打擊樂團、新瓦屋花鼓隊等將同台飆鼓；7月28日起在富源國小比賽，將有全台好手27隊爭奪冠軍鼓王。（編輯：翁翠萍）1080625