電線桿上長火龍果 民眾嘖嘖稱奇

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣員林市浮圳路1根電線桿上，長出火龍果，由於電線桿高約5公尺，民眾對於火龍果長在這麼高的地方嘖嘖稱奇，不過有果農解釋，可能附近有人種火龍果隨意棄置火龍果枝所致。

彰化縣員林市浮圳路1根位於私人土地上的電線桿，有民眾發現在電線桿頂端竟然長出好幾顆火龍果，由於電線桿高約5公尺，民眾對於這麼高的地方還能長出火龍果都嘖嘖稱奇，有民眾拍下照片貼到臉書粉絲專頁分享，有網友戲稱，火龍果長這麼高是要給恐龍吃的嗎？

種植火龍果的陳姓果農指出，火龍果屬於仙人掌科的植物，生命力很旺盛，有可能是電線桿附近有人種火龍果盆栽或是有火龍果園，有民眾任意棄置火龍果枝條，火龍果樹蔓藤就有可能一路跟著電線桿而上，在頂端長出果實。

陳姓果農說，1月到4月是火龍果的生長期，6月就會開始開花結果，從時間來推算，現在正是火龍果結果的時間。

至於台灣電力公司員林服務處則說，長出火龍果的電線桿是用戶申請裝設的備用電線桿，目前已沒有在使用，所以沒有安全的疑慮，用戶如果想要清除的話，可以和他們聯絡。（編輯：陳俊碩）1080625