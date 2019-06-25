北捷免費WiFi斷訊 廠商：不再提供

台北捷運公司2018年與廠商全林實業合作提供車站內等免費WiFi，但由於民眾使用次數少，25日下午斷訊後，不再提供服務。（圖取自Free WiFi網頁adwifi.com.tw）

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北捷運公司指出，車站內等免費WiFi於今天下午3時中斷網路訊號，已啟動158個無線上網熱點，但車站與列車暫時無法使用。廠商表示，因民眾使用次數少，所以不再提供服務。

北捷去年與廠商全林實業合作，宣布「Free AD WiFi」上線，在北捷各車站與列車均可使用。統計顯示，使用民眾平均1天約7萬人次，約占北捷平均日運量210萬人次的3.3%。

北捷指出，24日接獲廠商通知，指25日下午3時將中斷網路訊號，北捷除要求廠商依約限期改善，也啟動158個無線上網熱點，包括「捷運各車站旅客詢問處」及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等地點，提供「TPE-Free」免費無線上網服務。

不過，捷運列車及車站（旅客詢問處除外）暫無法全面提供免費無線上網。

全林實業發布新聞稿表示，網路成本與營運是透過北捷的民眾在使用「Free AD WiFi」前，透過觀看1則廣告來支撐，但營運期間，各家電信公司推出新台幣499元網路吃到飽、甚至更低價格的電信資費方案，導致降低使用「Free AD WiFI」次數。

全林實業董事長林全馳指出，半年來積極與北捷、北市府反映，溝通如何盡量維持免費無線上網服務，但未獲共識與支持，導致經營每況愈下，因此，不再提供服務。（編輯：戴光育）1080625