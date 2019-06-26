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澎湖吉貝沙灘嘉年華 觀光美食路跑一次搞定

最新更新：2019/06/26 16:56
第2屆澎湖吉貝沙灘嘉年華將於8月15日至25日舉行，今年由極地超馬好手林義傑（中）負責規劃整體活動，內容包括生態體驗、沙灘路跑、熱力沙排、海風派對與海洋觀光市集，盼帶給大家難忘的體驗。中央社記者龍柏安攝 108年6月26日
第2屆澎湖吉貝沙灘嘉年華將於8月15日至25日舉行，今年由極地超馬好手林義傑（中）負責規劃整體活動，內容包括生態體驗、沙灘路跑、熱力沙排、海風派對與海洋觀光市集，盼帶給大家難忘的體驗。中央社記者龍柏安攝 108年6月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）澎湖縣吉貝雙心石滬是澎湖著名的觀光景點，今年吉貝沙灘嘉年華集結美食、運動與觀光，還有吉貝沙灘路跑賽，讓大家有吃、有玩，還能顧健康。

第2屆吉貝沙灘嘉年華將於8月15日至25日舉行，今年由極地超馬好手林義傑負責規劃整體活動，他信心滿滿地說：「這將是一場有品味、又有趣的全方位活動。」

今年吉貝沙灘嘉年華活動琳瑯滿目，包括生態體驗、沙灘路跑、熱力沙排、海風派對與海洋觀光市集，林義傑也說，民眾來到吉貝吃完美食，參與體育活動，晚上還能留下來聽歌手現場演唱，絕對帶給大家難忘的體驗。

16年前的偶像劇「海豚灣戀人」，就是在吉貝取景，當年出演的歌手徐潔兒卻透露，當時她的戲份都在棚內，根本沒機會現場欣賞吉貝的美好；今年她將報名參加沙灘路跑，她笑說：「對我來說，參加比賽的大樂趣，就是藉由跑步出去吃喝玩樂，跑多少一點都不重要。」

今年吉貝沙灘路跑將定在8月24日開跑，共分為4公里休閒組、10公里挑戰組及10公里雙人組等3大組別，3組僅限額1000人，即日起開放報名至8月4日或額滿為止。（編輯：張雅淨）1080626

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