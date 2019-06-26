更多編輯台推薦新聞：
中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球
國際

中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮
生活

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮

捍衛民主 美19位超級富豪要求課徵富人稅
國際

捍衛民主 美19位超級富豪要求課徵富人稅

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中行銷夏季農特產品 推梨果宴及梨果巴士

最新更新：2019/06/26 17:51
夏季正是台中市東勢區高接梨盛產期，台中市農業局26日輔導農會與飯店主廚合作推出「梨果宴」，結合台中在地農產品，展現台中當季新鮮美味。中央社記者郝雪卿攝 108年6月26日
夏季正是台中市東勢區高接梨盛產期，台中市農業局26日輔導農會與飯店主廚合作推出「梨果宴」，結合台中在地農產品，展現台中當季新鮮美味。中央社記者郝雪卿攝 108年6月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）夏季正是台中市東勢區高接梨盛產期，台中市農業局今天輔導農會與飯店主廚合作，搭配新社香菇、霧峰香米等農產品推出「梨果宴」，還推出「梨果巴士」邀民眾體驗採果樂。

這場「梨果．夏宴」發表會今天在台中大毅老爺行旅登場，結合台中在地農產品，製作東勢豐水梨、后里絲瓜蛤蠣濃湯等創意料理，推出4人共享套餐。

農業局指出，這次梨果季系列活動與飯店業者異業合作，共同推出梨饗宴套餐「梨果．夏宴」活動，自6月底起至8月11日止，由廚師團隊蒐羅當季台中新鮮食材，以義大利烹調手法呈現夏季美食饗宴，縮短產地到餐桌的距離，展現專屬「台中味」的豐盛家宴料理，邀請大家一起到台中共享美好夏季饗宴時光。

7、8月正是東勢採梨的好時機，市府還推出「梨果巴士」與梨樹認養活動，梨果巴士將於7月的每週六及週日發車，有2條路線供選擇，包括梨之鄉一日遊與軟埤坑一日遊等，將帶領遊客前往休閒農業園區，認識客庄文化與農事體驗等，飽覽山城風光外，也能享用台中優質農特產品，同時體驗田園採果樂趣。

配合台中購物節將於7月10日起到8月18日登場，農業局指出，活動期間到台中購物滿新台幣500元並上網登錄發票，就可參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、住宿券、電動機車等獎品。（編輯：張芷瑄）1080626

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報