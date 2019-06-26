雙城論壇不去了 陳怡君：因行程不透明

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北上海雙城論壇將於7月3日至5日登場，由市長柯文哲率團前往。原傳出要自費跟團的民進黨籍台北市議員陳怡君今天說，因行程不公開透明，決定不去雙城論壇。

台北市政府日前公布雙城論壇時間，預訂7月3日至5日於上海舉行，柯文哲將率團出席，議題聚焦經貿、創新與產業交流等。

原傳出有意自費跟團的陳怡君今天發聲明表示，北市府行程遮掩，完全不公開透明，議員也被蒙在鼓裡，因為無法獲悉完整行程，她決定不出席雙城論壇。

她表示，因不想徒增公帑浪費，選擇自費前往，但卻無法參與雙城論壇全程，只能參加晚宴及參訪建設，這麼沒意義且不公開透明行程，決定放棄出席。

她說，原想向中國表達「反對一國兩制」，反對中國對台灣打壓等，並非是挑釁，只是明確表達立場，因「反對一國兩制」不只是台灣民眾聲音，同時也是社會共識。

她指出，身為議員必須監督柯文哲在雙城論壇所有言論，且要實況紀錄，卻受到太多因素影響，為避免產生不必要干擾，決定不出席雙城論壇，也祝福柯文哲的雙城之旅不是被統戰之旅，不是被摸頭之旅，務必把台灣「自由、民主、人權和法治」的普世價值跟精神帶到中國，並做到公開透明。

北市府統計，前往雙城論壇包含由公費補助的親民黨議員林國成、無黨籍議員楊靜宇、國民黨議員李傅中武；自費參加的有無黨籍徐立信、新黨侯漢廷、國民黨籍的鍾沛君、陳重文、秦慧珠、鍾小平。（編輯：李亨山）1080626