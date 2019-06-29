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台東熱氣球嘉年華 縱谷天空色彩繽紛

最新更新：2019/06/29 10:06

（中央社記者李先鳳台東縣29日電）為期45天的台灣熱氣球嘉年華活動，今天清晨在台東鹿野高台開幕，吸引上萬人潮到場，欣賞大草原上的26顆熱氣球，隨後多顆熱氣球升空自由飛，將縱谷的天空點綴得色彩繽紛。

民眾相機、手機拍個不停，記錄最美的一刻。不少民眾從昨天晚上就聚集鹿野高台，今天凌晨活動現場幾乎人山人海，甚至有遊客自台北連夜開車到台東，就是為了一睹熱氣球的美景。台東縣政府交觀處估計現場人數超過1萬人。

台東縣政府交觀處表示，熱氣球嘉年華今年舉辦第9年，以「幸福長久、夢想童樂園」為主題，規劃9場光雕音樂會為歷年之最，並首度在綠島、大武舉辦，更有熱氣球遊樂園、最美星空音樂會、熱氣球野餐日等9大主題活動，同時將鹿野高台打造成「幸福、童趣」的熱氣球派對。

台東縣長饒慶鈴表示，今天開始至8月12日止，長達45天的熱氣球嘉年華活動，每天會有不同造型球如小狗、海綿寶寶、日本惠比壽、小蜜蜂、蝴蝶等40顆陸續登場，歡迎民眾前來同歡。

台鐵為疏運旅客，活動期間每週五、六、日及閉幕當天下午加開台東站往返池上的區間車，另418次及317次增停鹿野站；池上大坡池光雕音樂會活動日（7月20日）當天晚間加開區間車往返，也增停池上站。（編輯：李錫璋）1080629

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