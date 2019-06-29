屏東家暴最多族群 婚姻及同居關係佔一半

屏東縣政府今年與長年推動反家暴、反性侵的勵馨基金會合作辦理家暴月活動，期盼延伸社區強化防暴意識，特別選在原是單親母子家園的「職人町」舉行。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東縣政府今天舉辦宣導防治家庭暴力的家暴月活動，並公布屏東縣近3年通報的家暴案每年約3198人，以婚姻、離婚及同居關係最多，佔全部家暴案一半，女性受暴比例佔7成。

政府推動家庭暴力防治法至今21年，縣府表示，屏東縣民國87至107年家庭暴力通報數共5萬6559件，近3年平均每年通報被害人數3198人，男性903件（28.23%），女性2295件（71.76%）。

縣府統計受暴案件以婚姻、離婚或同居關係暴力1630件（佔50.98%）最多，兒少保護案件480件（佔15.02%）、老人虐待案件228件（佔7.11%），其他如未同居關係、殘障受暴等案件860件（佔26.89%）。

縣府說，屏東平均每天8人受暴，即使通報量逐年升高，服務過程仍發現許多隱藏的受暴者沒被發覺，有些考慮家庭因素沒有通報，有些像外籍配偶不知自身權益，還有是社區敏感度不高，看到受暴案沒有通報。

屏東家暴案件數雖沒列入全台灣前1/3排行榜，但縣府表示，衛生福利部正推動社會安全網，因此，縣府仍要積極強化防暴意念，期許將反暴力意識紮根。

今天家暴月活動在原是單親母子家園的「職人町」辦理，這裡曾是遭逢離婚、喪偶或家庭變故等因素，而獨力照顧未成年子女的婦女暫時安身之處，縣府以音樂會及遊戲等活動，希望提升民眾反家暴意識。（編輯：翁翠萍）1080629