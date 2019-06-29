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登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也在29日證實出現首例登革熱本土病例，防治中心研判，近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散1/10

台南現今年首例登革熱本土病例 全力防疫

最新更新：2019/06/29 17:43

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市出現今年首例登革熱本土病例。台南市政府登革熱防治中心主任陳怡今天證實，病例是37歲永康區男子，無出國旅遊史，也沒有高雄活動史。應變會議已召開，全力防疫監控。

台南市政府衛生局昨天中午獲報，永康區甲頂里出現登革熱高度疑似本土病例，永康區應變會議今天立刻召開，陳怡證實這是台南市今年首例登革熱本土確診病例。

陳怡表示，病例無出國旅遊史，也沒有高雄市活動史，主要活動範圍在永康區住家、東區東門里、北區和順里及合興里等3處工作地，另固定在中西區城隍里健身中心運動。

罹病男子6月22日開始出現發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，23日及24日至北區診所就醫，因症狀未改善，26日改到中西區診所就醫，27日晚上四肢出現紅疹，28日再到診所就醫，登革熱快篩是陽性，隨即通報。

台南市登革熱防治中心今天檢驗，確認是NS1陽性、PCR陽性及IgM陽性，基因型別是登革熱第二型。

防治中心研判，罹病男子近期未出國，也未曾到高雄市，社區中應有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。

永康區公所已開設三級指揮中心，防治中心也預定明天完成病例住家周圍環境及工作活動地戶內外化學防治作業，及加強孳生源清除，追蹤發燒民眾，擴大採血，插旗警告，以找出隱藏病例。（編輯：吳佳穎）1080629

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