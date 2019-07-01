新竹11人疑食物中毒 業者店休3天改善

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市衛生局指出，日前接獲醫院通報，指有11名民眾在市內某餐飲店用餐後出現食物中毒症狀，經查疑為店內廚工個人衛生作業習慣不佳引起，業者從今天起店休3天改善衛生。

新竹市衛生局表示，6月18至20日陸續接獲新竹馬偕醫院、新竹國泰綜合醫院通報，指有11名民眾前往同一家餐飲店用餐後陸續發生食物中毒，立即派員前往店家查察，開立限期改善通知單，並採集食品檢體、3名廚房工作人員糞便檢體。

衛生局指出，檢驗結果今天出爐，其中食品檢體未檢出沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等食品中毒致病菌；糞便檢驗部分，有1名廚工及3名疑似食物中毒的民眾糞便檢體均檢出腸炎弧菌，因此，高度懷疑是該名廚工個人衛生作業習慣不佳引起食品中毒事件。

衛生局表示，業者為徹底改善店內作業環境衛生，今天起店休3天進行環境與衛生改善，衛生局將擇日複查，若仍不合格，將依食品安全衛生管理法開罰。

此外，衛生局也要求被檢出腸炎弧菌的廚工，應於完成治療至糞便檢體未檢出腸炎弧菌等後，才能再度從事食品衛生相關工作。衛生局也要求並監督業者徹底改善，保障市民食品安全。（編輯：戴光育）1080701