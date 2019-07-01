大巨蛋疑違法復工 北市府將偕三大公會勘查

（中央社記者黃麗芸台北1日電）大巨蛋人員向媒體爆料遠雄違法復工，台北市政府也睜一眼閉一眼。台北市建管處今晚表示，初詢為4年前進場暫置的儲冰槽，明天將邀三大專業公會到場確認，若違規將依法重罰。

北市府對大巨蛋未按圖施工，於民國104年5月祭出停工處分，但遠雄可針對14項安全維護工項進行施工。不過有媒體近日接獲大巨蛋內部人員爆料指出，大巨蛋工地內安裝冷氣設施，證明遠雄早就在施作非核准工項，且北市府也配合睜一眼閉一眼。

建管處發言人洪德豪告訴中央社記者，今天下午派員到現場勘查，發現地下5層設置有不明槽體，詢問現場工地人員，遠雄隨後檢具相關文件、照片說明，指現場儲冰槽是在停工前、民國104年2月2日訂製，並於同年9月2日進場後暫置於地下5層之處。

洪德豪說，遠雄因地下室防洪排水系統工程施作需要，須將原占據排水系統工程位置的儲冰槽遷移，考量工序問題而須將相關管線先行設置定位，經現場勘查相關管線僅以點焊方式暫時固定。

針對遠雄相關說明事項，洪德豪表示，建管處明天將邀集三大專業公會到場進行確認，若確實查有違法施工情形，將依法重罰。

依據行政執行法規定，可依情節輕重處以新台幣5000元以上30萬元以下怠金。

針對外界質疑北市府有放水之嫌，洪德豪也說明，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限建管處人力，每天只能以抽查方式進行巡查，全區地下室構造原本就屬14項安全維護工項之一，所以地下室未列入重點巡查範圍，後續將針對地下室範圍加強巡查。（編輯：張銘坤）1080701